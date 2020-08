Antonella Elia opinionista al Grande Fratello Vip: ecco l’annuncio

Antonella Elia torna al Grande Fratello Vip, ma in una nuova veste: quella di opinionista. Scopriamo insieme tutte le novità.

Antonella Elia torna alla carica. La showgirl sarà infatti la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, nell’edizione affidata alla regina di Alfonso Signorini che andrà in onda a partire dal 14 settembre.

Nella sua nuova veste, l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia, protagonista indiscussa anche dell’ultimo Temptation Island, affiancherà dunque Pupo al posto di Wanda Nara nella quinta edizione del reality. A confermarlo è la pagina ufficiale del programma dopo indiscrezioni di “TvBlog”.

Una nuova avventura per Antonella Elia

“Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP!”, si legge nel cliccatissimo post su Instagram. Come noto, l’ex valletta di Mike Bongiorno ottiene molto seguito ogni volta che partecipa a un reality, e proprio per questo la notizia ha subito fatto il giro del web, anche se c’è chi non è d’accordo.

Tra questi Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, si che è sfogato su Instagram taggando Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli: “Oh, alla fine non sono pazzo, non siamo pazzi. Alla fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del GF, avevamo ragione a dire che era protetta. Che disgusto e che bassezza Endemol. Davvero, provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere, ha fatto di tutto e di più. Non l’avete espulsa, non è stata sospesa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista. Bravi! Complimentoni Endemol, complimenti Signorini, bravo!”. E questo è solo l’inizio…

