La popolarissima conduttrice televisiva Mara Venier ha raccontato in una lunga intervista del profondo momento di sconforto e depressione che ha vissuto.

Mara Venier si è confessata in una lunga intervista al settimanale Oggi, rivelando dettagli importanti riguardo il suo passato e le sue emozioni. La popolare conduttrice di Domenica In ha scelto di parlare pubblicamente del periodo terribile che ha vissuto, definito “d’inferno“.

La conduttrice Mara Venier ha raccontato il periodo di profonda depressione che ha vissuto, sia a causa dei problemi lavorativi, che per quelli familiari. “Mi avevano rottamata, mi avevano detto che ero vecchia. Eppure non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma io ho passato l’inferno“, ha confessato. Poi, al momento di sconforto si è aggiunta anche la perdita della madre: “La morte di mia madre è stato un dolore immenso per me, solo con Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito e vissuto“.

Visualizza questo post su Instagram Da domani in edicola ….grazie a #sabinadonadio grazie a #umbertobrindani #settimanaleoggi Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 5 Ago 2020 alle ore 2:12 PDT

Mara Venier e la profonda depressione

“Ho avuto una profonda depressione, pur lavorando, perché per me il lavoro è sempre stato un modo per distrarmi, ma ero davvero piegata, anche se non lo mostravo“, ha raccontato nella sua intervista Mara Venier. Il suo secondo figlio Claudio, però, è stato la sua roccia insieme al nipotino che le ha dato: “È stato un vero miracolo e mi piace pensare che sia stato un regalo di mia mamma da lassù: io credevo davvero che la mia vita fosse finita“. La conduttrice sta preparando la nuova edizione di Domenica In e sembra che voglia al suo fianco l’ex ballerino Stefano De Martino.

