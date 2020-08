Platja de Ses Illetes, Formentera: lo sfondo delle foto bollenti di Belen Rodriguez

Una delle spiagge più belle di Formentera è stata la location di alcune foto di Belen Rodriguez da sogno.

Belen Rodriguez sta vivendo un’estate un po’ complicata, ma non rinuncia al relax e alle vacanze in barca. La showgirl argentina infatti è volata tra Formentera e Ibiza, come ogni anno, e si sta scattando moltissime foto, una più bella dell’altra. Una di queste la ritrae mentre sale sulla scaletta della barca dopo un tuffo nelle acque pazzesche di Platja de ses Illetes a Formentera.

Belen a Formentera ha girato diverse spiagge e calette, ma una delle foto più apprezzate dai fan la ritrae proprio qui, a Platja de ses Illetes, letteralmente la spiaggia delle isolette. La showgirl, dopo i pettegolezzi inerenti la fine della storia con Stefano De Martino e il nuovo flirt, si rilassa finalmente e lo fa in una delle spiagge più belle di Formentera.

Cosa vedere a Platja de Ses Illetes

Platja de ses Illetes è una spiaggia apprezzatissima dai turisti di tutto il mondo e vi farà sentire come ai Caraibi! Nonostante le dimensioni di questa spiaggia siano piuttosto ridotte (e infatti Belen ci è arrivata in barca), la sabbia è bianchissima e l’acqua sempre pulita e cristallina.

Siamo nel cuore dell’Area Naturale di Interesse Speciale di Les Salines e oltre a Platja de ses Illetes si trovano moltissimi altri lidi da sogno dove sentirsi dei veri vip come Belen Rodriguez!

I fondali sono ricchi di pesci, quindi è anche una meta perfetta per chi vuole fare snorkeling e, per un po’ di ristoro, ci sono anche svariati chioschi e bar dove trovare fresco e bevande ghiacciate per sconfiggere la calura.

Le altre spiagge per fare una vacanza come Belen a Formentera

Oltre a Platja de ses Illetes ci sono anche moltissime altre spiagge da sogno a Formentera come Cala en Baster, Es Pujols, Cala Sona, Calo d’es Morts, Platja de Migjorn, Platja de Llevantè, Platja de Sa Roqueta e Platja Ses Canyes.

Insomma, se avete deciso che per questa estate 2020 volete regalarvi una vacanza da sogno come Belen Rodriguez, le spiagge di Formentera e di Platja de ses Illetes sono quello che fa per voi.

Basterà quello sfondo meraviglioso a farvi sentire delle “very important person” e se non avete il fisico della showgirl argentina pazienza, la natura e la bellezza di Formentera farà dimenticare ogni difetto!