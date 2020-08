Incidente aereo in India: un Boeing 737 dell’AirIndia Express si è schiantato al suolo durante le operazioni atterraggio

Un aereo della compagnia AirIndia proveniente da Dubai si è schiantato a terra al momento dell’atterraggio all’aeroporto di Calicut, nella regione del Kerala nel sud dell’India. Il velivolo si è spezzato. A bordo 190 persone di cui 184 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. I media locali riferiscono di almeno 3 morti, tra cui il pilota, e al momento si contano circa 40 feriti.

Il Boeing 737 dei AirIndia Express, low cost di Air India, era partito da Dubai ed era diretto a Kozhikode nella regione del Kerala. L’incidente è avvenuto alle 7.45 locali. Le manovre di atterraggio sono fallite e il velivolo è finito in una vallata. Sul posto stanno accorrendo vigili del fuoco e ambulanze.

La dinamica dell’incidente

Da quanto riportato dai media sembra che al momento dell’incidente piovesse molto sull’aeroporto ed è questo l’elemento che può aver interferito con le manovre di atterraggio. L’aereo infatti una volta toccata la pista ha proseguito la sua corsa senza arrestarsi. L’assenza di frenata può essere da imputare proprio alla pioggia che ha reso scivoloso l’asfalto. L’aereo è finito dentro una vallata dove si è spezzato in due.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Deeply pained to hear about the horrific accident of the <a href=”https://twitter.com/hashtag/AirIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#AirIndia</a> plane in Kozhikode. My deepest condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured. <a href=”https://t.co/oe1Uo42xhR”>pic.twitter.com/oe1Uo42xhR</a></p>— Kunal Choudhary (@KunalChoudhary_) <a href=”https://twitter.com/KunalChoudhary_/status/1291769801505816576?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 7, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>