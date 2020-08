Pago Serena Enardu, clamoroso colpo di scena: di nuovo insieme?

Ancora uno scoop incredibile per quanto riguarda la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu: non ci sarà un riavvicinamento, ma ci sarebbe un nuovo indizio

Ancora un’indiscrezione davvero clamorosa sul futuro di Serena Enardu e Pago. Il settimanale Chi avrebbe così lanciato un nuovo scoop sulla celebre coppia, che si è lasciata nei mesi scorsi ma i due si sono rivisiti nei giorni scorsi: “Non ci sarà un ritorno di fiamma per il momento tra il cantante Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. I due restano lontani, per ora hanno pranzato soltanto nei giorni scorsi a Cagliari come vecchi amici”. Nelle ultime ore, inoltre, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato anche uno scatto con una frase che ha mandato in tilt i suoi seguaci: “Nella vita bisogna anche saper aspettare”.

Pago Serena Enardu, clamoroso colpa di scena: di nuovo insieme?

Le sue parole potrebbero far pensare così anche un ritorno di fiamma in futuro con Pago, che sarà protagonista a Tale e quale show con la scelta specifica di Carlo Conti. L’influecer sarda, invece, continua il suo lavoro nel pubblicizzare prodotti sui suoi canali social.