Coronavirus 5 agosto: i casi in Italia sono in netto aumento

Netto aumento dei casi di Coronavirus in Italia oggi 5 agosto: salgono i contagi da Nord a Sud, i dati nelle singole Regioni.

Dopo due giorni di relativa tregua, legata anche a una minore attività di monitoraggio con tamponi e screening, oggi torna a salire il dato dei nuovi positivi in Italia. Crescono anche i decessi, che ieri erano cinque, lo stesso numero riportato oggi in una sola Regione, ovvero la Lombardia.

A proposito di Lombardia, qui i casi di nuovi contagi sono passati nelle ultime 24 ore da 44 a 138. Raddoppiati da 20 a 42 i nuovi casi in Veneto e crescono anche in Emilia Romagna e Sicilia. Piccolo boom in Puglia, dove si passa dai sette nuovi contagiati di ieri ai 23 di oggi.

Dati Coronavirus Regione per Regione 5 agosto

In tutto nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 casi, con dieci vittime. I guariti nelle ultime ore e i dimessi sono invece stati 210. Questo significa che cresce ancora il numero degli attualmente positivi: 12.646. Potrebbe risalire sopra quota 13mila nei prossimi giorni, se mantiene un ritmo così elevato di crescita. giornaliera. Oltre ai 5 decessi in Lombardia, se ne registrano due in Piemonte e Campania, uno nel Lazio.

Se dunque le Regioni con zero decessi restano tante, ben 16 anche oggi, preoccupa il dato delle Regioni a zero contagi, che oggi è solo una, la Valle d’Aosta. Il dato delle terapie intensive resta fermo a 41, il che è positivo, mentre tante sono le Regioni a doppia cifra. Oltre alle cinque citate sopra, ci sono Piemonte, Lazio, Toscana e Abruzzo.