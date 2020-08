Tumore Elisa Isoardi: l’annuncio della conduttrice sulla sua malattia

Per la prima volta Elisa Isoardi ha parlato pubblicamente del problema di salute che l’ha afflitta in questi mesi, annunciando di essere stata operata.

Elisa Isoardi in questi anni è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. La conduttrice di è guadagnata l’interesse del pubblico principalmente per ragioni legate alla sua vita sentimentale, ma anche per querelle legate alla sua conduzione de ‘La Prova del Cuoco‘. In molti non hanno apprezzato il cambio di guardia tra lei e Antonella Clerici, ma più per una questione di affezione alla precedente conduttrice che per la differenza tra le due.

Leggi anche ->Temptation Island | Karina Cascella contro Pietro Delle Piane: “Meglio stare da sole”

Nonostante la sua figura e la sua vita sentimentale siano state spesso al centro dell’attenzione, in pochi sanno che qualche tempo fa Elisa ha avuto un problema di salute che l’ha molto spaventata. A raccontarlo oggi è la stessa conduttrice in un’intervista concessa al settimanale ‘Nuovo‘. Qualche tempo fa la Isoardi si è resa conto che la sua voce era diventata rauca, il timbro era divenuto più scuro ed aveva un senso di fastidio e pesantezza alla gola.

Leggi anche ->Elisa Isoardi, l’appello ad Antonella Clerici: “Ti chiedo solo questo…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisa Isoardi: il tumore e l’operazione

Preoccupata per la salute, Elisa si è andata a fare controllare ed ha scoperto di avere un polipo alle corde vocali. Per fortuna si trattava di un tumore benigno, ma ciò nonostante si è dovuta sottoporre ad un’operazione di rimozione della massa tumorale. Parlando dell’operazione la conduttrice spiega che è andato tutto per il meglio e che si trattava di un’intervento semplice, tuttavia la paura è stata tanta: “Sto bene. È un problema di salute comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine”.