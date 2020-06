Stasera in tv – La Grande Storia, le anticipazioni del 26 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 26 giugno 2020, con una nuova puntata de “La Grande Storia” su Rai3: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 26 giugno 2020, in onda alle 21:10 su Rai3 “La Grande Storia” con immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. Ci sarà il racconto di Paolo Mieli con i servizi dell’inviato Fabio Toncelli e i documentari inediti per raccontare i grandi eventi che hanno fatto il nostro tempo. Si metterà il focus sulla Seconda Guerra Mondiale con i rapporti privati tra Hitler e Mussolini e l’accordo iniziale tra l’Italia fascista e la Russia sovietica. Poi si parlerà di Winston Churchill, la regina Elisabetta, Maria José.

Stasera in tv – La Grande Storia, le curiosità

Il primo appuntamento sarà intitolato “Prima della tempesta” che racconterà i fatti, le ombre, i volti che hanno preceduto la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. L’inviato Fabio Toncelli cercherà di analizzare le mosse alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. All’inizio sembravano parole di pace, ma tutto era pronto per la Guerra. Durante la puntata si metterà in luca la figura di Winston Churchill, primo ministro nel maggio del 1940, quando la Gran Bretagna è in guerra da otto mesi.