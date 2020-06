L’abbiamo vista recitare nella soap opera Beautiful. Susan Flannery, vincitrice di un Golden Globe e quattro Emmy Awards: scopriamo insieme la sua vita.

Una donna riservata e amante della privacy, Susan Flannery. Parliamo di niente di meno che dell’attrice che ha interpretato per ben 25 anni Stephanie Forrester nella soap opera più conosciuta al mondo: Beautiful, lasciata definitivamente nel 2012. Ma Susan non si è limitata alla carriera di attrice, è stata anche regista di diverse pellicole. Scopriamo insieme la sua carriera e la sua vita privata.

Susan nasce nel New Jersey, a Jersey City, il 13 Luglio del 1939, sotto il segno del Leone. La donna ha quindi ben 81 anni. Durante l’arco della sua vita, la donna studia, laureandosi infine nel Missouri, all Stephens College. Pochi anni dopo arriva il suo primo film: La legge di Burke.

In seguito conquisterà gli spettatori con Il tempo della nostra vita, vincendo il suo primo Emmy Awards. Raggiunge il massimo della popolarità con la soap Beautiful, di cui è uno dei volti principali. Esce di scena nel 2012, ricomparendo soltanto in un episodio qualche anno dopo, sotto forma di fantasma.

Beautiful, Susan Flannery: vita e malattia

La famosissima Stephanie Forrester, interpretata da Susan Flannery è stato uno dei volti principali del soap opera Beautiful. Nonostante la sua popolarità, la donna è molto riservata, e pochissime informazioni sulla sua vita privata sono trapelate. Ha una figlia adottiva, Blaise Flannery, adottata nel 1987. Possiede addirittura il brevetto di volo come pilota di aerei.

Le voci sussurrano che abbia avuto una relazione di ben 8 anni con l’attrice Fannie Flag, ma la notizia non è mai stata confermata ufficialmente. Nel 2011 Susan ha annunciato di avere un tumore al colon, dal quale è riuscita a guarire in un lasso di pochi anni. Sembrerebbe essere inoltre affetta da fibromalgia, una malattia molto debilitante. La sua cagionevole salute è stato uno dei principali motivi per i quali ha abbandonato la soap.