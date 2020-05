Coronavirus, possibile seconda ondata in autunno: l’allarme di Oms e Iss

Ci sarà una nuova vita post emergenza Coronavirus, ma in autunno potrebbe esserci ancora una seconda ondata: la previsione di Oms e Iss

Il peggio sembra essere passato con la riapertura, a poco a poco, di tutte le attività commerciali e non solo. Ma nelle ultime ore, ancora una volta, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, ha lanciato l’allarme: “In autunno il coronavirus si può confondere con altre sintomatologie di tipo respiratorio e la famosa ipotesi della seconda ondata dal punto di vista tecnico scientifico è un dato obiettivo”. Ipotesi anche confermata dall’Oms che ha rivelato: “Il Covid-19 non è sparito, con l’allentamento delle restrizioni ci saranno nuove ondate che si diffonderanno molto velocemente”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, l’analisi di Brusaferro

Come svelato dal presidente dell’Iss sarà “ottobre è il mese in cui cominciano le patologie respiratorie, non a caso consigliamo il vaccino”. Inoltre, ha svelato: “Tanto più ci si avvicina a questo periodo, all’autunno, tanto più ci si avvicina a una seconda ondata. Sappiamo che aumenterà la possibilità di trasmissione, anche perché non stiamo più all’aperto”. Infine, la prossima settimana sarà ancor più decisiva: “Ci avviamo a una sfida sarà ancora più importante perché sarà liberalizzata la mobilità tra Regioni e anche quella internazionale. Questo richiederà una capacità ancora più attenta di monitorare e rispondere a focolai”.