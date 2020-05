Paola Barale, l’annuncio in diretta Instagram: “Sto soffrendo molto”

Paola Barale è tornata a raccontarsi durante una diretta sul suo profilo Instagram svelando anche tutta la sua difficoltà in questo periodo

Un matrimonio terminato tanti anni fa con l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Paola Barale non ha mollato di un centimetro continuando ad essere protagonista. Durante una diretta sul suo profilo Instagram con la dottoressa Camilla D’Antonio, che ha consigliato numerose intuizioni per la nostra pelle, la stessa conduttrice bionda ha svelato: “Sto soffrendo molto”, il suo annuncio dato in diretta IG.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paola Barale, i motivi della sofferenza

La dottoressa Camilla D’Antonio ha così regalato chicche per l’estate e su come prepararsi per stare al sole e al mare e così la Barale ha confessato: “Speriamo arrivi veloce, speriamo di poter passare una bella estate”. Successivamente la stessa conduttrice bionda ha confidato tutte le sue problematiche in questo periodo dell’anno: “In questo periodo soffro anche molto di allergia. Ne risentono molto gli occhi, il contorno occhi. Anche ora ho sempre gli occhi rossi”. Infine, la Barale ha rivelato di sentirsi gonfia e non di vedersi come vorrebbe allo specchio.