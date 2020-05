Stasera in tv Ore 15:17 – Attacco al treno: trama e curiosità

Stasera 27 maggio 2020 va in onda su Rete 4 alle ore 21:25 il film “Ore 15:17 – Attacco al treno”, per la regia di Clint Eastwood. La pellicola statunitense è del 2018.

Stasera in tv è in onda su Rete 4 alle ore 21:25 il film diretto da Clint Eastwood “Ore 15:17 – Attacco al treno“, pellicola del 2018. Nel cast Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Judy Greer e Jenna Fisher. Il film è basato sull’autobiografia “The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes” di Jeffrey E. Sterne, Spender Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos, che interpretano sé stessi.

La pellicola racconta la storia dell’attacco terroristico al treno Thalys avvenuto il 21 agosto 2015 e sventato proprio da Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler. I tre s’incontrano la prima volta dal preside, sulla panchina dell’anticamera del suo studio, in attesa di un rimprovero. Si ritroveranno nuovamente insieme molti anni dopo, a Parigi, davanti al Presidente della Repubblica, per ricevere la legione d’onore. In mezzo c’è un’amicizia lunga una vita, la scelta di arruolarsi per due di loro, un viaggio estivo in Europa e un treno, il Thalis delle 15:17 da Amsterdam a Parigi, che cambierà le loro vite e quelle di molte altre persone per sempre.

Produzione e accoglienza del film

E’ stata annunciata la produzione della pellicola diretta da Clint Eastwood nell’aprile del 2017. Inizialmente erano stati scelti Kyle Gallner, Jeremie Harris e Alexander Ludwig per interpretare i protagonisti, ma poi Eastwood ha deciso di dirigere Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone. Secondo la critica, quella di far interpretare i ragazzi da loro stessi, anziché da attori professionisti, è stata una mossa vincente. Fin dal titolo però la pellicola è sbilanciata, in quanto l’attacco al treno ha una durata marginale rispetto al resto, quindi si presenta di più come un biopic dei tre protagonisti.

