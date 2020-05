Peppe Servillo, chi è: età, carriera, vita privata del cantante

Peppe Servillo è una delle figure più eclettiche del panorama culturale italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Cantante, attore, compositore, sceneggiatore: Peppe Servillo è tutto questo, e molto altro ancora. Non a caso viene considerato una delle figure più eclettiche e versatili del panorama culturale italiano. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Peppe Servillo

Giuseppe Servillo, detto Peppe, è nato ad Arquata Scrivia (Alessandria) il 15 ottobre 1960, ma è cresciuto a Caserta, dove la sua famiglia, originaria di Afragola, si è trasferita quando era molto piccolo. Fratello del noto attore Toni Servillo, al quale è molto legato, e di Nando e Paola, ha avuto una formazione artistica da autodidatta e ha debuttato nel 1980 con gli Avion Travel, di cui è stato da allora cantante e frontman e con cui nel 2000 ha vinto il Festival di Sanremo grazie alla canzone Sentimento.

Appressatissimo autore di canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Patty Pravo e di colonne sonore, Peppe Servillo è anche attore cinematografico e teatrale. Dal 2005 è il frontman del progetto speciale “Uomini in Frac, un concerto-omaggio a Domenico Modugno rivisitato in chiave Jazz, che vede coinvolti alcuni dei più grandi jazzisti italiani: Danilo Rea, Furio Di Castri, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Gianluca Petrella, Mauro Negri, Cristiano Calcagnile, Roberto Gatto, Marco Tamburini, con la partecipazione speciale di Mimmo Epifani e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2018, inoltre, Peppe Servillo ha partecipato al Festival di Sanremo cantando con Enzo Avitabile il brano Il coraggio di ogni giorno.

Della vita privata di Peppe Servillo non si sa molto, perché si è sempre tenuto il più possibile alla larga da gossip e pettegolezzi, ma le cronache più aggiornate dicono che è sposato da molti anni e ha un figlio, Rocco, di 19 anni. Naturalmente non vive più a Caserta (che ha lasciato quando aveva trent’anni) e per questioni di lavoro viaggia molto. Assieme al fratello Toni si è cimentato anche come attore di teatro, una grande passione che accomuna entrambi.

