Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Sabrina Ferilli si spaventa a morte

Tu Sì Que Vales 2019 questa sera in tv torna con attimi commoventi, tante risate e un’esilarante Sabrina Ferilli: anticipazioni di oggi, 20 Maggio

Il talent show di Canale 5 Tu Sì Que Vales 2019 ha portato sul palco tanti artisti emergenti che con il loro talento ci hanno trasmesso emozioni, sia positive che negative… proprio come quelle provate da Sabrina Ferilli, che con la sua esilarante tremarella si è resa protagonista indiscussa della puntata riproposta oggi, 20 maggio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla serata.

Paura e risate a Tu Sì Que Vales

Dallo studio 8 del Centro Titanius Elios di Roma, la puntata che vedremo andare in onda oggi, 20 maggio, ha registrato, come tutta l’edizione del 2019, ascolti da record e tale apprezzamento è stato riconfermato anche per tutte le puntate trasmesse in replica in questo periodo. I giudici di Tu Sì Que Vales, come ormai sappiamo, sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, mentre la giuria popolare è impersonata da Sabrina Ferilli. Proprio l’attrice e il fatto che si lasci facilmente suggestionare da alle atmosfere horror portate in studio dai concorrenti hanno fatto sì che queste diventassero uno dei fulcri della trasmissione. Le sue battute sagaci e le sue reazioni esagerate hanno divertito i telespettatori tanto che, come appare evidente, le ambientazioni macabre a Tu Sì Que Vales sono aumentate in maniera esponenziale.

Nebula

Stasera in televisione, nello specifico, vedremo all’opera il gruppo Nebula, capitanato da Chiara Bosco che, assieme all’orrore, porterà la giudice popolare a sfoggiare il meglio del suo repertorio ironico (e autoironico).

Tu Sì Que Vales, l’esibizione di Nebula

