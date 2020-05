Sanremo 2021 a rischio causa Covid-19? La risposta del proprietario dell’Ariston – VIDEO

Intervistato sulla possibilità che il Festival di Sanremo 2021 possa essere cancellato a causa dell’emergenza sanitaria, ecco cos’ha risposto il proprietario dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo è stato l’ultimo evento televisivo e canoro che è andato in onda senza limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. In vista del prossimo anno si pensa alla riconferma del duo di conduttori di quest’anno, ma nessuno è certo che a febbraio del prossimo anno ci siano le condizioni per la competizione.

Leggi anche ->Sanremo 2021 | Amadeus e Fiorello | Coletta vuole confermarli

Qualora la situazione fosse la stessa di adesso, si pensa a proporre un festival senza pubblico in sala o a spostarlo in avanti di qualche mese, magari durante l’estate 2021. Il sindaco della città ligure, Alberto Biancheri, ha confermato che il Festival si farà a Sanremo: “Nessuno mette in dubbio che il Festival 2021 si svolga e abbia luogo nell’unico posto possibile, Sanremo”. Per quanto riguarda la data, il proprietario dell’Ariston ha spiegato che nello scenario peggiore si potrebbe spostare la kermesse di qualche mese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI