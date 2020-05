Stasera in tv – Il diavolo veste Prada, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, con il film Il diavolo veste Prada: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Da non perdere l’appuntamento con il film “Il diavolo veste Prada” che andrà in onda questa sera, lunedì 18 maggio, in onda su Canale 5. Giornalista neolaureata di nome Andy diventa l’ assistente della spietata Miranda Priestley, direttrice di “Runway”, la più influente rivista di moda di New York. Così la ragazza, che non ama minimamente il mondo della moda, cerca di andare avanti, visto che potrebbe essere il suo trampolino di lancio per il futuro. Inizia ad osservare il mondo con gli occhi di Miranda e così Andy capirà che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle, senza vendere l’anima al diavolo.

Stasera in tv – Il diavolo veste Prada, il cast

Nel cast troviamo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simon Baker, Adrian Grenier, Gisele Bündchen. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 18 maggio, con il film in onda su Canale 5 a partire dalle 21:20.