Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale: quali sono le sue condizioni

Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale d’urgenza: quali sono le sue condizioni in questo momento dopo il molto dolore provato.

Momenti di grande apprensione per Alessandro Del Piero, l’ex capitano della Juventus e campione del mondo 2006 con l’Italia. L’ex attaccante si trovava nella sua abitazione di Los Angeles quando si è sentito male ed è stato per questo motivo ricoverato in ospedale.

Come sta Alex Del Piero

Alessandro Del Piero è stato vittima, a quanto si apprende, di una dolorosa colica renale. A rendere noto l’accaduto è stato proprio lui attraverso un post su Instagram con il quale ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan e i suoi amici che si trovano in Italia.