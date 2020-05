Uomini e Donne, Ida Platano non sta bene? Cosa sta succedendo

Uomini e Donne, la salute di Ida Platano preoccupa i follower: la dama è stata di recente in farmacia, dove ha comprato un termometro. Ecco cosa succede.

Anche se ormai lontani dagli studi di Uomini e Donne e dalla tv, dove si sono conosciuti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a stare insieme e ad essere seguitissimi sui social, sopratutto da chi ha condiviso le loro avventure sentimentali nel salotto di Maria De Filippi, prima, e poi a Temptation Island. In queste ore, però, a preoccupare i fans di Ida Platano sui social è stata una delle ultime immagini pubblicate dalla donna. Nella foto in questione, infatti, si vede una farmacia: i followers della protagonista del Trono Over di Uomini e Donne hanno subito chiesto notizie sullo stato di salute di Ida. A tranquillizzare tutti ci ha pensato lei stessa, che pubblicando una nuova storia su Instagram ha raccontato: “Sto bene, avete visto la farmacia ma tranquilli sto bene! Ero in coda per comprare il termometro per misurare la temperatura”.

La salute di Ida Platano preoccupa i follower: ecco perché

Nessun problema di salute per Ida Platano allora, che probabilmente ha iniziato ad organizzarsi per la riapertura del suo negozio di parrucchiera, comprando un termometro ad infrarossi da usare per misurare la temperatura alle sue clienti. Presto la dama potrà tornare al lavoro: negli ultimi giorni, sui suoi profili social, ha più volte ammesso di sentire molto la mancanza del suo negozio e dei suoi collaboratori, anche se la quarantena le ha permesso di iniziare la convivenza con Riccardo Guarnieri e rafforzare il loro rapporto. In questi mesi di quarantena, ha ammesso Ida Platano, si è presa cura del figlio Samuele e del nuovo amore Riccardo Guarnieri, viziandoli con piatti prelibati e coccole. Al figlio la dama di Brescia continua a dedicare dolci messaggi: proprio in queste ultime ore Ida gli ha dedicato la canzone di Jovanotti “A te”, pubblicando un simpatico filmato tra le sue Instagram Stories.

