Amici Speciali di Maria De Filippi è il serale progettato “con Tim insieme per l’Italia” per aiutare il Paese in questo periodo di crisi economico-sanitaria

Anche i protagonisti di Amici di Maria De Filippi (e non solo) si sono messi a disposizione per una delle iniziative benefiche organizzate per contrastare la difficile situazione economico-sanitaria cui il nostro Paese è andato incontro, subendo purtroppo un impatto maggiore rispetto a quasi tutto il resto del mondo. Amici Speciali raccoglierà proventi grazie alle esibizioni di artisti che devono proprio al programma di Maria De Filippi il loro successo. Il serale solidale pianificato in collaborazione Tim andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla serata.

Amici Speciali

Maria De Filippi conduce uno speciale che intende raccogliere fondi a scopo benefico. I talentosi ex allievi e alcuni altri artisti saranno divisi in squadre e competeranno per la gioia del pubblico a casa. A valutare le esibizioni sarà la giuria d’eccezione composta da Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Questi ultimi due nelle scorse settimane hanno accompagnato le serate dei telespettatori di Canale 5 grazie a Tu Sì Que Vales 2019, le cui puntate anche in replica hanno portato ad ascolti da record.

Gli affezionati fan di Amici Di Maria De Filippi certamente non rimarranno delusi dagli artisti che stasera daranno nuovamente prova del proprio talento ed è interessante osservare come a questi si siano aggiunti anche Random, il rapper di Chiasso, e Michele Bravi, vincitore di X Factor 2013.

In gara 7 cantanti e 5 ballerini… Chi vincerà Amici Speciali?

Amici Speciali di Maria De Filippi puntata di oggi:

Andreas Muller,

Alessio Gaudino,

Umberto Gaudino,

Javier Rojas,

Gabriele Esposito,

Alberto Urso,

Michele Bravi,

Irama,

Giordana Angi,

i The Kolors,

Random

Gaia Gozzi