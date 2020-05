Serena Enardu e Pago, lei: “Bisogna fare qualcosa” – VIDEO

Pago e Serena Enardu si sono lasciati, nuova puntata della love story, lei scrive su Instagram: “Bisogna fare qualcosa e agire”.

Nuova puntata della love story tra Serena Enardu e Pago: i due si sarebbero lasciati proprio in questo periodo di quarantena e sarebbe dunque priva di fondamento la voce su una presunta gravidanza della donna.

Leggi anche –> Un figlio per Serena Enardu e Pago? Ultimi gossip sulla coppia

“Vi ho coinvolto e c’è il rispetto nei confronti di chi ha seguito, sofferto, pianto e poi tifato e gioito e lottato per e con ‘noi’. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente”, ha scritto poi ieri Serena Enardu.

Leggi anche –> Pago e Serena Enardu si sono lasciati: “Indietro non si torna”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ora lei torna sui social network, postando una foto di alcuni contatori su Instagram e scrivendo: “Qui le cose vanno sempre avanti, il contatore è sempre là, gli altri contatori che odio sono sempre là, però è anche vero che se non si fa qualcosa per cambiarli o coprirli, quelli resteranno sempre là. Bisogna agire, fare per risolvere. Bisogna avere voglia di fare delle cose altrimenti restano sempre uguali”. Nessun commento pubblico su quanto sta accadendo invece da Pago.