Stasera in tv – Primo Appuntamento, le anticipazioni del 12 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 12 maggio, con una nuova puntata di Primo Appuntamento in onda su Real Time: ecco le anticipazioni

Questa sera, martedì 12 maggio, andrà in onda su Real Time un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Durante la puntata si incontreranno Alessandro e Nicoletta: tra i due non è scattata la scintilla e non si sono più rivisti. Poi toccherà a Francesco e Sabrina, con la donna che ha un problema di “imprecazioni”, ma tra i quali è nata una bella amicizia. Poi sarà il turno di Patrizia e Benito, due signori anziani che hanno provato subito un fastidio reciproco nell’incontrarsi e sono andati via prima senza terminare l’incontro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Primo Appuntamento, le curiosità

Infine, saranno protagonisti Edoardo ed Emanuela, tra i quali è nata subito una simpatia reciproca, che poi si è sviluppata in amore e adesso i due stanno felicemente insieme. Appuntamento da non perdere questa sera con una puntata di Primo Appuntamento con tutte le curiosità dei vari incontri. Andrà in onda oggi, 12 maggio, su Real Time in prima serata.