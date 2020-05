Forte scossa di terremoto avvertita in tutta Roma all’alba dell’11 maggio 2020

Prima un forte boato poi la scossa che ha buttato giù dal letto i romani. E’ stato un brutto risveglio per i cittadini di Roma e della provincia svegliati di soprassalto da una forte terremoto. Il sisma è stato di tipo sussultorio, di magnitudo 3.3 con epicentro a Fonte Nuova, località appena fuori il Raccordo Anulare in zona Nord Est vicino Guidonia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la città, anche ai piani bassi dei palazzi e anche da chi si trovava in macchina o per strada. La paura è subito corsa sui social network: in molti hanno riferito che non si sono mossi i lampadari, ma la scossa è stata fortissima. Tra l’altro in quei minuti un temporale si è abbattuto sulla città con tuoni che hanno fatto ulteriormente spaventare.

Il centro operativo dei Vigili del Fuoco di Roma informa che non sono giunte chiamate di soccorso. Al momento, come conferma la Protezione Civile, non si registrano danni a cose o persone.

Fonte Nuova epicentro del terremoto è una località che si trova a soli 11 km fuori il Raccordo Anulare, lungo la consolare Tiburtina fra Guidonia e Monterotondo.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>[DATI <a href=”https://twitter.com/hashtag/RIVISTI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#RIVISTI</a>] <a href=”https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#terremoto</a> ML 3.3 ore 05:03 IT del 11-05-2020 a 5 km SW Fonte Nuova (RM) Prof=11Km <a href=”https://twitter.com/hashtag/INGV_24397691?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#INGV_24397691</a> <a href=”https://t.co/aAnY9MWXzy”>https://t.co/aAnY9MWXzy</a></p>— INGVterremoti (@INGVterremoti) <a href=”https://twitter.com/INGVterremoti/status/1259682814511001601?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 11, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>