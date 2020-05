Stasera in tv – Parla con lei, trama e cast del film in onda su Cielo

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio, con il film di Pedro Almodovar “Parla con lei” in onda su Cielo: ecco la trama e il cast del film

Da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio 2020, la visione del film di Pedro Almodovar “Parla con lei” in onda in prima serata su Cielo. Marco, uno scrittore, e Benigno, un infermiere, si conoscono durante uno spettacolo in teatro. Poi si perdono di vista e vivendo la propria vita. Nel frattempo Marco conosce la Lydia con i due che iniziano una relazione. La donna subisce un brutto incidente durante la corrida e così Marco vola in ospedale a soccorrerla dove incontra nuovamente Benigno, che lavora proprio in quella clinica. Nel frattempo si prende cura di Alicia in coma dopo un incidente stradale. E così durante le ore trascorse in ospedale, Marco e Benigno stringono una forte amicizia.

Stasera in tv – Parla con lei, curiosità

Film del 2002 scritto e diretto da Pedro Almodovar. Nella pellicola troviamo Javier Cámara, Dario Grandinetti, Leonor Watling, Geraldine Chaplin, Pina Bausch. Inoltre, il film ha vinto un Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale (Pedro Almodóvar), un Golden Globe per il miglior film straniero, cinque European Film Awards e due British Academy Film Award (miglior film, miglior sceneggiatura).