Cristina D’Avena, la sorella Clarissa: “Non posso più ascoltare I Puffi”

Clarissa e Cristina D’Avena sono due sorelle molto legate da sempre. In un’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” sono arrivate rivelazioni interessanti

Clarissa D’Avena è la sorella minore della più celebre Cristina. Le due donne sono molto affiatate da sempre con un rapporto genuino visto che lei è l’ufficio stampa della celebre cantante delle sigle dei cartoni animati: “Quando sento I Puffi o Kiss Me Licia devo alzarmi e fare un giro, non le posso più ascoltare…”. In trasferta viaggiano sempre insieme compiendo numerose peripezie: “Non sai quanto ci devo litigare. In Sardegna non siamo mai riuscite ad andare. E non basta: quando partiamo, devo sempre chiamare la Società autostrade per sapere se c’è un incidente, e nel caso dobbiamo prendere una strada secondaria, anche se fa allungare parecchio”.

Cristina D’Avena, Clarissa e l’amore per la sorella

Durante la sua intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” la stessa donna ha svelato il suo rapporto genuino e d’amore che nutre nei confronti di Cristina: “È sempre stata una mamma, per me. Se penso al primo giorno di scuola, ho impressa la sua faccia all’entrata e all’uscita. Il suo successo è arrivato nel mio passaggio dalle elementari alle medie: i compagni mi chiedevano l’autografo, lei mi regalava le cartelle di Five e io le distribuivo alle mie amiche”.