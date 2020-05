Stasera in tv | Alberto Angela in Meraviglie, la Penisola dei tesori

Meraviglie con Alberto Angela stasera in tv ci condurrà in un viaggio fra le bellezze di Mantova, Roma e Costiera Amalfitana con ospiti d’eccezione: tutte le anticipazioni

Il viaggio attraverso le meraviglie storiche e culturali italiane con Alberto Angela su Rai 1 avrà inizio alle ore 21.25. L’amato studioso d’arte e divulgatore scientifico ci condurrà a Mantova, Roma e nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Scopriamo insieme gli artisti che si presteranno con voce e presenza ad accompagnare Alberto Angela nella narrazione di questa avventura.

Un viaggio fra le meraviglie con Alberto Angela

Il programma della Rai dedicato alle bellezze italiane si soffermerà per ammirare tre fra i siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Meraviglie – La Penisola dei tesori partirà con la sua esplorazione da Mantova, uno dei principali centri rinascimentali italiani, per poi volgersi a Roma, e in particolare a Piazza Navona e alla sua storia eterna, e infine ci condurrà fra le bellezze di Amalfi e delle sue poetica coste.

Meraviglie – La Penisola dei tesori, un percorso fra i tre siti dell’Unesco

Mantova

La prima tappa del viaggio condotto da Alberto Angela è rappresentata dalla città di Mantova. Del sito dell’Unesco legato alla storia rinascimentale del nostro Paese vedremo il Palazzo Te (affrescato da Giulio Romano), il Palazzo ducale e la Camera degli sposi (dipinta da Andrea Mantegna).

Roma

La seconda pietra miliare della storia italiana che verrà esplorata durante questo appuntamento con le Meraviglie è rappresentata da Roma, e in particolare dell’iconica Piazza Navona. L’attore Gigi Proietti farà da cicerone in questo percorso raccontando il suo indissolubile legame con la Capitale e alcuni fra i suoi più significativi ricordi d’infanzia.

La Costiera Amalfitana

La terza e ultima fase dell’esplorazione alla ricerca della bellezza storico culturale che caratterizza il nostro Paese è rappresentata dalla Costiera Amalfitana. Il Duomo di Amalfi, simbolo della potenza marinara dell’Italia medievale, e la Baia saranno i siti protagonisti indiscussi della narrazione. A testimonianza dell’importanza culturale di una delle zone più romantiche della penisola, Renzo Arbore racconterà come questa abbia influito sulla sua arte, portandoci con la mente ai ricordi che più lo hanno legato alla sua terra d’origine.

