Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 3 Maggio

L’emergenza Coronavirus, come per altri programmai televisivi, ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso non abbandona il suo pubblico

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live per concentrarsi principalmente sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Rosamunde Pilcher: L’amore della sua vita che, come suggerito dal titolo, è un film tratto da uno dei romanzi della famosa autrice britannica.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla pellicola.

Rosamunde Pilcher: L’amore della sua vita

Marian torna in Cornovaglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla sua terra natia e dalla sua famiglia d’origine.

La donna all’estero viveva con il fidanzato, Timothy, che assieme a lei si imbarca verso la contea inglese dopo aver ricevuto la notizia della morte della madre di Marian.

Il genitore nelle sue ultime volontà aveva espresso il desiderio di destinare alla sua morte un cottage di sua proprietà alla figlia.

Il cottage misterioso

Dell’esistenza dell’abitazione, situata su di una scogliera, nessun membro della famiglia sembra aver saputo nulla prima della lettura del testamento e la stessa Marian rimane colpita dall’inaspettata scoperta. Presto la donna si rende conto che quel romantico luogo appartato fra le scogliere era stato per la madre un rifugio da occhi indiscreti. Non ci si era, infatti, recata da sola ma con qualcuno con il quale aveva tradito ripetutamente il marito. Inizialmente scossa in senso negativo dalla vicenda appena rivelata, la donna comincia a immedesimarsi nei sentimenti provati dalla madre e nella sua ribellione alla monotonia Marian si ritrova.

E incontra anche George, di cui finisce per innamorarsi…

Marian tradirà Timothy?

