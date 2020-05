Domenica In, Mara Venier e la frase sul marito: “E’ impazzito!”. La conduttrice del programma televisivo ha fatto divertire tutto il suo pubblico durante la puntata di questo pomeriggio della trasmissione di Rai 1.





Anche questa puntata di Domenica In non ha di certo lasciato insoddisfatti i propri appassionati telespettatori. Mara Venier è stata protagonista infatti di una sorpresa organizzata per lei dal marito, Nicola Carraro, e si è lasciata andare in modo divertito ad una battuta su di lui.

Domenica In, Mara Venier e la frase sul marito Nicola Carraro

Si è dimostrata molto stupita Mara Venier quando, durante la diretta di questo pomeriggio della trasmissione di Rai 1, ha ricevo una sorpresa davvero molto speciale. Suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro infatti, ha inviato un video messaggio a sua moglie, provocando la sua divertita reazione.

Nel video che Carraro ha mandato questo pomeriggio a sua moglie, lui stesso si è finto uno chef, tutto intento a preparare alcune prelibatezze alla sua amata. Ecco allora che Carraro nel video si è presentato indossando un grembiule da chef e chiedendo alla statua che gli era al fianco di prendere appunti rispetto alle ricette che avrebbe preparato alla sua Mara, che torna stanca dagli studi televisivi.

Con le sue mani allora il marito di Mara ha preparato alla propria consorte una torta di patate. Senz’altro stupita rispetto a quanto stava accadendo ma anche certamente un po’ imbarazzata, la Venier ha allora esclamato: “Mio marito è impazzito! La quarantena gli ha fatto veramente male”. E subito dopo si è sfogata con una risata.

La puntata di questo pomeriggio del programma ha intrattenuto il pubblico televisivo con altri momenti culinari. In collegamento da Salerno infatti è stato ospite lo chef Gennaro Esposito che ha regalato a tutto il pubblico la ricetta per la sua torta di patate. Piatto che la Venier ha confessato piacerle moltissimo e che ha raccontato di cucinare spesso per il marito.