Stasera in tv – Piazzapulita, le anticipazioni del 30 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 30 aprile, con una nuova puntata di Piazzapulita in onda su La7: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 30 aprile, con una nuova puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli. Si parlerà dell’emergenza Coronavirus mettendo il focus sugli italiani e come supereranno nella Fase 2: qual è la strategia del Governo per affrontare i prossimi mesi dal punto di vista sanitario ed economico? Le imprese riusciranno a riprendere a lavorare e chi ce la farà? Tanti interrogativi che verranno presi in esame durante la puntata di questa sera. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio ogni aspetto della nostra vita quotidiana.

Stasera in tv – Piazzapulita, gli ospiti del 30 aprile

Ci saranno diversi ospiti per parlare dell’emergenza Coronavirus, come l’ex sindaco di Venezia il prof. Massimo Cacciari, l’ex segretario del PD ed ex ministro Pier Luigi Bersani, l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola, l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani, Philippe Daverio, Guido Crosetto e il giornalista Stefano Zurlo. Infine, ci sarà come sempre il racconto dello scrittore Stefano Massini. Appuntamento imperdibile questa sera, giovedì 30 aprile 2020, con una nuova puntata di Piazzapulita.