Lady Diana, si alzò la gonna per il figlio: “Infranto il protocollo”

Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui Lady Diana aveva infranto il protocollo reale per amore dei propri figli

Lady Diana è ancora nel cuore di tutti. La Principessa del Popolo, così chiamata per la sua vicinanza, è stata protagonista di un matrimonio infelice con tradimenti ed umiliazioni continue. Soltanto l’amore per i figli, il Principe Harry e il Principe William, ha nascosto le varie incomprensioni con Carlo. La Principessa del Galles è stata sempre contraria al protocollo reale e così una volta lo ha infranto come si può vedere da un video che è diventato virale nelle ultime ore.

Lady Diana, il video virale sui social

Per amore del Principe Harry Lady ha partecipato nel 1991 alla “Corsa delle Mamme” camminando scalza sull’erba, come vuole la tradizione della Wetherby School. Per i suoi figli avrebbe fatto di tutto e così anche Harry l’ha ricordata come la madre più divertente di tutte di chi partecipa alla gare sportive.