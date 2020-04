Stasera in tv – Malati di pulito, le anticipazioni del 29 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 aprile, con Malati di pulito in onda in prima serata su Real Time: ecco le anticipazioni di oggi

Una nuova puntata da non perdere questa sera, mercoledì 29 aprile, con Malati di pulito in prima serata su Real Time. Alcune persone, malati di pulito, vanno a case di altri che vivono in mezzo allo sporco e in disordine. Il loro obiettivo è quello di riportare ordine e pulizia in queste case davvero disordinate. Ci riusciranno?

Stasera in tv – Malati di pulito, le curiosità

Questa sera, mercoledì 29 aprile, andranno in onda diversi episodio con Cynthia, che ha paura dei germi, è propensa ad aiutare Daphne, che ha problemi di accumulo compulsivo. Intanto, Linda e il team arrivano all’Allesley Park di Coventry cercano di risolvere questione legata ai bisogni dei cani. Appuntamento da non perdere con una nuova puntata di Malati di pulito, in prima serata su Real Time.