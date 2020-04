Stasera in tv fiction – La Compagnia Del Cigno: cast, trama puntate 1 e 2

La Compagnia Del Cigno, fiction Rai, narra la storia di alcuni adolescenti che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi: cast e trama dei primi due episodi, in onda oggi 29 aprile

Sette ragazzi speciali, tra i 15 e i 18 anni, che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e la loro amicizia che attraverso la musica finisce per renderli qualcosa di unico. Questa la trama della fiction Rai a Compagnia Del Cigno, formata da 12 episodi e trasmessa in prima visione assoluta da Rai 1 dal 7 gennaio 2019. Data l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la rete ripropone questa serie tv di successo su Rai 2 a partire dalle ore 21. 20. Scopriamo insieme la serie.

Leggi anche –>La Compagnia del Cigno, chi è Anna Valle: età, vita privata e curiosità

Dietro la musica

I ragazzi della Compagnia del Cigno inizialmente suonano ognuno per proprio conto, ma saranno costretti a esercitarsi insieme dal maestro Luca Marioni, il bastardo. Uomo imperscrutabile, il direttore d’orchestra Marioni noterà il talento di Matteo, adolescente giunto a metà anno al Conservatorio e che dietro alla propria riservatezza nasconde un trauma interiore molto profondo.

Episodio 1, L’arrivo di Matteo

Matteo, un adolescente di Amatrice, dopo che la sua città è stata distrutta dal terremoto dove anche sua madre è morta accidentalmente, si trasferisce a Milano dallo zio per studiare presso il Conservatorio Giuseppe Verdi. Il suo talento come violoncellista viene subito notato dal direttore d’orchestra Marioni che decide di inserirlo fra i suoi musicisti. Matteo, che non ha superato il trauma della morte di sua madre e per questo soggetto a improvvisi attacchi d’ira, conosce così dei nuovi compagni, accomunati a lui oltre che dalla passione per la musica da problematiche interiori simili alle sue. Il gruppo sta lavorando sulla Terza sinfonia di Brahms e il professor Marioni spinge i membri dell’orchestra ad aiutare Matteo a rimettersi in pari. Il ragazzo si innamora di Barbara, ragazza che frequenta parallelamente il liceo classico e il Conservatorio.

Uno dei giovani talenti, Robbo, mentre si trova assieme a sua sorella Chiara scopre casualmente che la madre ha una relazione clandestina.

Irene, moglie di Marioni, arriva in città.

Episodio 2, Nascita della compagnia

La Compagnia del Cigno, cast completo

Alessio Boni (Luca Marioni, Il Bastardo)

Anna Valle (Irene Valeri)

Leonardo Mazzarotto (Matteo Mercanti)

Fotinì Peluso (Barbara)

Emanuele Misuraca (Domenico Abbate)

Hildegard De Stefano (Sara Loffredi)

Chiara Pia Aurora (Sofia Potente)

Ario Nikolaus Sgroi (Roberto Turchi, Robbo)

Francesco Tozzi (Rosario Cantini)

Alessandro Roja (Daniele, zio di Matteo)

Carlotta Natoli (Vittoria, madre di Barbara)

Francesca Cavallin (Miriam, madre di Robbo)

Stefano Dionisi (Antonio Mercanti)

Claudia Potenza (Nico, madre di Sofia)

Fabrizio Ferracane (Vincenzo, padre di Domenico)

Rocco Tanica (Professor Guido Sestrieri)