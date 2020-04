Stasera in tv – E.T. L’extraterrestre, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 aprile, con il film in onda in prima serata su ItaliaUno E.T. L’extraterrestre: la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 aprile, con il film E.T. L’extraterrestre, pellicola del 1982 diretta e prodotta da Steven Spielberg. La storia parla di un extraterrestre che viene abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, visto che dovevano ripartire molto in fretta. E così arriva la caccia degli uomini, ma grazie ad un gruppo di bambini viene salvato e si nasconde. Tra di loro nasce una grande amicizia, ma E.T. (viene chiamato così) vuole tornare a casa ha nostalgia di casa e cercherà così di mettersi in contatto. Ancora grazie all’aiuto dei suoi amici riuscirà a scappare eludendo agguati militari e scienziati.

Stasera in tv – E.T. L’extraterrestre, il cast

Nel cast della pellicola che andrà in onda questa sera su Italia Uno troviamo Henry Thomas, Dee Wallace-Stone, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, K.C. Martel, Sean Frye, C. Thomas Howell, David M. O’Dell, Richard Swingler, Frank Toth, Erika Eleniak. Appuntamento da non perdere con il film E.T. L’extraterrestre, in onda in prima serata.