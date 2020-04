Alessia Marcuzzi non va più in onda su Mediaset, la decisione in...

Alessia Marcuzzi sembra che non tornerà con il programma Scherzi a Parte che era in previsione ma poi è stato cancellato.

Le reti Mediaset avevano annunciato il ritorno di Scherzi a Parte, seppur in replica, con Alessia Marcuzzi. Il programma doveva andare in onda su Canale 5 con la sua nona edizione condotta dalla Marcuzzi, Diego Abatantuono e Massimo Boldi (2005). Invece la trasmissione sarà rimpiazzata da Contagion, un film che racconta la storia di un virus immaginario che uccide 26 milioni di persone in tutto il pianeta, ricordando molto l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo adesso.

Alessia Marcuzzi ha fatto gli auguri sui social al figlio Tommaso, avuto con l’ex Simone Inzaghi. La conduttrice ha pubblicato una serie di foto del figlio a varie età, per festeggiare il diciannovesimo anno del ragazzo, che si divide tra Roma e Londra. Molti amici della Marcuzzi hanno commentato la foto, rinnovando i loro auguri. “Questo fatto che crescono a me proprio non va giù“, ha scritto Anna Foglietta, mentre Ornella Muti ha commentato con cuore nero. Uno rosso, invece, quello condiviso da Roberta Capua.

Visualizza questo post su Instagram Auguri amore mio❤️❤️❤️❤️❤️ @tomminza9 #tothemoonandback Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 28 Apr 2020 alle ore 4:19 PDT

Alessia Marcuzzi e la challenge su Instagram

Negli scorsi giorni, Alessia ha lanciato una challenge in quarantena scattandosi un selfie senza trucco, al naturale e postandola sui social. La Marcuzzi condurrà la prossima edizione di Temptation Island Vip per il secondo anno di fila e sostiene che siamo belli per quelli che siamo: “Ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso“.

