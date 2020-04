Monica Lima è una comica campana, protagonista del film Promessi Sposi insieme al compagno Enzo Iuppariello. Scopriamo insieme la sua storia.

Monica Lima nasce a Napoli nel 1985. Così come il compagno Enzo, la giovane campana sviluppa sin da bambina una passione per l’arte della commedia e della comicità. Nel 2001 incontra la sua dolce metà, Enzo Iuppariello, e dopo un corso di recitazione i due decidono di dare vita al duo comico Arteteca. La coppia aveva creato precedentemente anche una compagnia teatrale chiamata i Lazzari Felici.

Monica Lima, la carriera televisiva e cinematografica

Il duo Arteteca decide di sfondare il piccolo schermo con dei brevi sketch nel programma comico Made in Sud, diventando in breve tempo una presenza imprescindibile. La coppia riesce successivamente a finire anche sul grande schermo, prima con brevi cameo in film come Natale a Londra, poi con pellicole più personali come Vita, Cuore, Battito e Finalmente sposi, diretto dal grande Lello Arena.

La coppia ha avuto anche una grande soddisfazione familiare, nel 2018 è infatti nata la loro primogenita: Sara. Monica ha anche rilasciato in una breve intervista la propria opinione sugli ultimi avvenimenti causati dal Covid-19.

“Questo periodo di quarantena deve finire presto, ci dobbiamo impegnare per farlo finire presto. Noi donne stiamo vivendo delle conseguenze esagerate come: la ricrescita di peli e capelli bianchi, lavoriamo senza sosta in casa, ma sopratutto stiamo ingrassando!”