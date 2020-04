Vite al limite, chi è Karina Garcia: età, peso e come è oggi

Vite al limite, chi è Karina Garcia: età, peso e come è...

Conosciamo meglio la storia di Karina Garcia: ecco tutte le curiosità sulla donna che ha avuto una trasformazione incredibile come protagonista di Vite al limite

Karina Garcia è stata una delle protagoniste della sesta stagione di Vite al limite. La donna di 39 anni vive a Converse in Texas: all’inizio del suo percorso pesava 287 kg. Grazie al solito ottimo dottor Nowsaradan in un anno è riuscita a perdere 107 kg arrivando così a 180 con una trasformazione incredibile. Nonostante sia un soggetto asmatico e abbia avuto un’operazione non eseguita alla perfezione, Karina è riuscita a raggiungere perfettamente il suo obiettivo.

LEGGI ANCHE >>> Vite al limite, chi è Doug Armstrong: come è diventato oggi dopo la cura

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vite al limite, chi è Karina Garcia: curiosità

Dopo la sua partecipazione Karina ha tutt’ora un ottimo peso forma riuscendo, a poco a poco, a confermare il tanto lavoro del dottor Nowsaradan. Uno dei grandi successi della sesta stagione di Vite al limite: la donna ha messo anche diverse foto su Facebook che risalgono alla scorsa estate.