Napoli, muore a 25 anni: dona gli organi e salva sei vite

Una stupenda notizia dopo l’ennesima tragedia. Una ragazza di 25 anni di Napoli, madre di due bimbi, dona gli organi e salva sei vite

Una ragazza di Napoli di appena 25 anni, madre di due bimbi, non ce l’ha fatta a seguito di un’emorragia cerebrale: con la donazione degli organi ha potuto salvare sei vite. “Un gesto nobile compiuto da chi ha vissuto una tragedia, ha dato nuove speranze a tante famiglie”, le dichiarazioni di Ciro Verdoliva, manager dell’Asl Napoli 1, che ha svelato così la donazione multiorgano all’Ospedale del Mare. Dopo aver eseguito il prelievo e il tampone alla ragazza (uscito negativo al Covid-19), questa mattina sono partite per le operazioni per l’espianto degli organi che sono durate ben cinque ore ed eseguite dall’Unità di Terapia Intensiva e Rianimazione diretta da Pio Zanetti in sinergia con l’area di Coordinamento dei trapianti, guidata da Pasquale de Rosa con il supporto di Biagio Cassese, Francesco Maniero e Ciro Pontillo dell’equipe infermieristica della sala operatoria e l’anestesista Domenico Maio.

Napoli, il gesto nobile della ragazza

Successivamente il prelievo multiorgano ha potuto salvare sei persone gravemente ammalate. Due organi sono stati destinati a ospedali napoletani mentre gli altri sono stati prelevati dalle equipe di medici arrivati da Roma, Bologna, Verona e Palermo.