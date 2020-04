Adriana Volpe, il ricordo amaro con Magalli: “Vecchie ruggini”

Torna a parlare del suo passato Adriana Volpe svelando anche il suo rapporto con Magalli: la conduttrice rivela tutto dopo le polemiche

Non finiscono le polemiche. Dopo le tante critiche ricevute Adriana Volpe, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si è confessata in una lunga intervista del settimanale Vero. Dopo aver svelato di non aver ricevuto nessun messaggio da Giancarlo Magalli, dopo i dissidi del passato, la Volpe ha rivelato: “Guardo avanti. Il pubblico ha avuto modo di conoscermi per come sono veramente. Quelle sono vecchie ruggini che non mi appartengono più…Sto tracciando una nuova importante pagina del mio percorso professionale, solo a quello voglio pensare…”.