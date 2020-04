Alberto Angela: l’omaggio per il Natale di Roma -VIDEO

L’omaggio per il Natale di Roma del divulgatore scientifico Alberto Angela: la Capitale in lockdown ieri ha compiuto 2773 anni dalla fondazione.

Natale in lockdown per Roma, che ieri ha compiuto 2773 anni dalla fondazione. Tra coloro che hanno reso omaggio alla Capitale, c’è Alberto Angela. Il divulgatore scientifico su Twitter posta un video e scrive: “La luminosità del grande mondo antico vive ancora in uno dei suoi più grandi capolavori”.

Poi l’annuncio: tornerà in autunno “con un grande viaggio che sto preparando”. Intanto, il noto presentatore sarà in tv su Raiuno anche stasera con una nuova puntata di Meraviglie, dedicata a Pisa e la sua Piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e il Monte Bianco.

Il grande successo mediatico di Alberto Angela

Dunque, Alberto Angela è ancora protagonista della televisione italiana: il figlio di Piero Angela ha debuttato in televisione come autore nel 1989 e l’anno dopo come conduttore. Da quel momento in poi, il suo successo è stato sempre maggiore. Il suo grande successo ha fatto sì che anche il compleanno del conduttore diventasse un evento mediatico, con tantissimi messaggi di auguri sui social e siti Internet.

Qualche settimana fa, in televisione, il divulgatore scientifico ha lanciato anche un appello: “Quando alla fine partirete per fare dei viaggi premiate l’Italia, aiutate chi vive di turismo come cooperative di ragazzi, guide, alberghi, ristoranti che stanno soffrendo tantissimo. In questo modo sosterrete anche il nostro patrimonio insieme a tutte le generazioni passate che stanno lottando idealmente insieme a noi”.