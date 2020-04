Viaggiare da casa, stasera in tv: cosa guardare oggi 20 aprile

Cosa guardare in televisione questa sera 20 aprile 2020 per viaggiare con la fantasia.

Prosegue la nostra quarantena. Continuiamo a rispettare, giustamente, le regole imposte dal Governo Conte. Rimanere a casa e il distanziamento sociale sono le uniche cose importanti e utili da fare per sconfiggere il Coronavirus. O almeno ridurre il contagio il più possibile. Si tratta di una lotta dura, è innegabile e non bisogna cedere ora. Siamo infatti a pochi passi dalla cosiddetta fase 2, quella di ripresa della vita con convivenza con il virus. Se ora decidiamo di “mollare gli ormeggi” e iniziare a uscire come se niente fosse, il rischio di tornare punto a capo è dietro l’angolo. Così dobbiamo continuare a viaggiare con la fantasia, lasciarsi trasportare in terre lontane grazie alla nostra fedele compagna, la televisione, cosa guardare stasera in tv per farsi trasportare in terre lontane? Ecco i nostri consigli.

I programmi in tv stasera

Cosa guardare stasera in tv per viaggiare? Certo, siamo ancorati al nostro divano, ma possiamo comunque viaggiare con la fantasia e supportati da film, serie tv e reality in onda in televisione questa sera, 20 aprile 2020.

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald – Su Canale 5 via libera al secondo appuntamento con i personaggi dello spin off di Harry Potter e il dolcissimo Newt Scamander che si scontrerà con un grande nemico. Le location del film ci portano a New York e Londra, certo, in una versione magica, ma niente male non vi pare per un viaggio con la fantasia?

Alessandro Borghese 4 ristoranti : pronti a farsi venire l'acquolina? Questa sera su TV8 Alessandro Borghese ci porterà non solo a scoprire una piccola isola italiana bellissima e affascinante. Ma ci accompagnerà in un vero e proprio viaggio gastronomico al 100% alla scoperta dell'Isola d'Elba.

Baby Animals Il primo anno sulla terra : su Nove questa sera invece spazio alla tenerezza. Ci sarà in fatti un bellissimo documentario che ci permetterà di viaggiare nel mondo in alcune delle aree più belle e misteriose della Terra seguendo le orme dei cuccioli. Appena nati infatti diversi animali verranno "monitorati" e vedremo come va il loro primo anno di vita.

Un'estate in Polonia: su Rai Premium preparate un po' di fazzoletti e se siete degli eterni romantici questo film è per voi. Una storia commovente, una trama accattivante e una location insolita per viaggiare con la fantasia, la Polonia.