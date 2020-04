Stasera in tv, “Flightplan – Mistero in volo”: trama e curiosità

Flightplan – Mistero in volo sarà trasmesso stasera in prima serata su La7. Scopriamo insieme la trama e tutte le curiosità sulla pellicola.

Flightplan – Mistero in volo è un film del 2005 diretto da Robert Schwekte. Radicato nelle atmosfere tipiche del cinema action statunitense, la pellicola può vantare un cast d’eccellenza, contando nomi come Jodie Foster, Sean Beam e Peter Sarsgaard. Il film si è rivelato un vero successo al botteghino americano, riscuotendo meno successo sulla critica ed il pubblico europeo. Approfondiamo la trama dell’action movie.

Flightplan – Mistero in volo, la trama

In seguito alla morte del marito, l’ingegnere aeronautico Kyle Pratt decide di volare da Berlino a Long Island, a New York, per portare la bara del compagno a casa. Sull’aereo con la figlia Julia, Kyle intraprende un viaggio essenziale per elaborare il lutto ma, mentre sono in volo, la figlia scompare senza lasciare traccia e pare che non sia mai stata sul veivolo. Riuscirà a trovarla o sarà stata tutta una sua fantasia?

Le curiosità sul film

Oltre ad un foltissimo cast di grandi nomi del cinema, Flightplan riesce a portare avanti una storia mozzafiato, condita da atmosfere simil thriller e grandi colpi di scena. Jodie Foster riesce come sempre a bucare lo schermo con il suo eccezionale carisma, regalando nuovamente una grande performance. Il tema della perdita è centrale in tutta la pellicola: una madre che perde il marito e, come in un incubo senza fine, scopre di poter aver perso per sempre anche la sua unica figlia. La Foster è sempre stata molto legata alle trame cupe ed intricate, e il film riesce a soddisfare le aspettative. Anche Sean Beam, noto per il suo cameo ne Il signore degli anelli, regala una dimostrazione attoriale di grande spessore nei panni del capitano di linea Rich. Questa sera il film sarà trasmesso su La7 in prima serata.