Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 19 Aprile

Che Tempo Che Fa stasera in televisione porta esperti, artisti e politici che ci terranno aggiornati sull’emergenza Coronavirus: tutti gli ospiti di oggi

A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus.

La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 e condotta da Fabio Fazio mantiene invariato il suo pool di protagonisti composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona. Scopriamolo insieme chi sono gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa: aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e la performance live di Zucchero

Come per ogni altra messa in onda, tante saranno le personalità, fra scienziati, esperti e artisti, che interverranno per aggiornarci su questa crisi sanitaria ed economica o per intrattenerci, magari facendoci dimenticare per un attimo drammatica situazione che stiamo vivendo in queste ore. Torna in studio il virologo Roberto Burioni, uno fra i primi specialisti a illustrare le capacità epidemiche del virus e a invitare i cittadini a non sottovalutarne gli effetti. Come di consueto il ricercatore risponderà alle domande del pubblico, riportate da Fabio Fazio. Spazio all’arte e soprattutto all’esibizione live di Zucchero.

Che Tempo Che Fa, ospiti di oggi:

Ministro dello sviluppo economico;

il nuovo presidente Confindustria;

assessore al welfare della Regione Lombardia;

membro del Comitato esecutivo dell’Oms e consulente scientifico del Ministro della Salute;

virologo;

Presidente della Federazione gioco calcio;

biologa, docente universitaria e senatrice a vita;

docente universitario;

immunologo dell’Edward Jenner Institute di Oxford;

climatologo e divulgatore scientifico;



direttore di Rai News;

corrispondenti;

lo scrittore sarà in collegamento da New York;

il cantante si esibirà in una speciale performance live;

La scorsa puntata, in breve

