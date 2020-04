Dove è stato girato il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo?

Le location del film I Pirati dei Caraibi Ai Confini del Mondo: dove è stato girato questo episodio della saga di Jack Sparrow.

Mediaset, dopo aver mandato in onda la saga di Harry Potter ha deciso di tenere compagnia ai suoi telespettatori iniziando una nuova maratona, quella dei Pirati dei Caraibi. La saga con protagonista Johnny Depp arriva così in televisione e in questo primo appuntamento lo vedremo districarsi tra mille avventure insieme a Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush. Se vi state chiedendo dove e come è stato girato questo film pazzesco, pieno di effetti speciali e soprattutto molto divertente, ecco svelati tutti i segreti.

Effetti speciali e scene cult, dove sono state girate?

La scena finale del duello nel maelstrom tra la Perla Nera e l’Olandese Volante gli effetti speciali che sono stati messi in campo sono moltissimi. Ci sono voluti 600 persone per costruire il set, tre mesi di riprese e soprattutto moltissima tecnologia Blue Screen. La location di questa battaglia? Non in mare aperto ovviamente, ma all’interno di una vecchia fabbrica di aerei boeing in California, precisamente nella periferia di Los Angeles. Mentre si svolgevano le riprese di questo film ci si è portati avanti e si sono svolte anche le riprese del capitolo La Maledizione del Forziere Fantasma. Ma qual è la location vera e propria dove vediamo correre Jack e che ospita questa natura rigogliosa e bellissima?

Le location de I Pirati dei Caraibi

I produttori della serie I Pirati dei Caraibi hanno scelto delle location bellissime, c’è poco da dire. Per Ai Confini del mondo ci troviamo essenzialmente alle Bahamas e nei dintorni. Una location che rende onore al nome, quindi molto “caraibica”. Se avrete pazienza di aspettare fino alla fine dei titoli di coda, vedrete però una location bellissima. Non vi spoileriamo nulla se non avete ancora visto la saga, ma si svolge tutto lungo le coste dell’Irlanda del Nord.

Le curiosità sui film del pirata Jack Sparrow

Per quanto riguarda gli effetti speciali, che come vedrete sono tantissimi, è tutta opera della Industrial Light & Magic e ci sono voluti due anni di produzione.Tra le curiosità fate bene attenzione a chi interpreta il papà di Jack Sparrow. Già, non è un volto sconosciuto, è Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones.