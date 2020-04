Stasera in tv – Tropical Islands – Le isole delle meraviglie, oggi 13 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 aprile, sul canale Nove con Tropical Islands – Le isole delle meraviglie: ecco le anticipazioni

Da non perdere l’appuntamento in prima serata sul canale Nve con la prima visione tv di Tropical Islands – Le isole delle meraviglie, un viaggio tra le isole più belle del pianeta, con fari puntati su Madagascar, Borneo e Hawaii. In questo momento alquanto complicato a causa della pandemia da Coronavirus, è possibile assistere alle bellezze naturali con la puntata che andrà in onda sul Nove a partire dalle 21.25. Isole davvero meravigliose con acque cristalline e ancora zone ancora da esplorare del tutto.

Stasera in tv – Tropical Islands – Le isole delle meraviglie, le curiosità

Si partirà dal Madagascar per poi arrivare alle bellezze naturali del Borneo e delle Hawaii. Un viaggio meraviglioso capace di trasmettere emozioni con alba e tramonti davvero paradisiaci. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 aprile 2020, a partire dalle 21:20 sul canale Nove. Le isole tropicali potrebbe rappresentare la nostra meta da viaggio dopo la fine della pandemia che sta investendo tutto il mondo.