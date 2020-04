Stasera in tv – Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

Oggi, 10 Aprile, è Venerdì Santo e si celebrerà il tradizionale rito della Via Crucis, presieduto da Papa Francesco. Il pontefice guiderà la processione che precede le festività di Pasqua 2020, permettendo ai fedeli di partecipare spiritualmente da remoto.

Papa Francesco oggi in tv porterà la Parola di Dio in occasione del Venerdì Santo.

La processione non si svolgerà come da sempre accade per le strade della Capitale, ma a San Pietro e senza fedeli, come le norme per limitare il contagio dovuto al Coronavirus richiedono. Il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco verrà trasmesso in diretta su Rai 1 alle ore 21.00 (in calce puoi trovare il libretto della celebrazione).

Papa Francesco, fedele al rito della Via Crucis

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha finito per incidere anche sui riti relativi alla Settimana Santa. In particolar modo nella serata di oggi, 10 Aprile, Venerdì Santo, avremo modo di assistere a un evento unico, un’immagine che certamente rimarrà indelebile e non si ripeterà nella storia.

Il Papa, come da tradizione, terrà la Via Crucis ma non ci sarà la processione per le strade di Roma, bensì il pontefice presenzierà la Via Crucis sul sagrato della basilica di San Pietro. I grandi assenti saranno ovviamente i fedeli e il loro calore, tuttavia la preghiera potrà essere seguita in diretta televisiva in mondovisione su Rai 1 da tutti coloro che non vogliono sentirsi limitare dalla quarantena.

Via Crucis: le stazioni

Durante la Via Crucis le stazioni verranno nominate nel cammino che si svolgerà lungo il colonnato, attorno all’obelisco e lungo il percorso che conduce al sagrato della basilica vaticana. Verranno letti i testi delle meditazioni realizzate dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. Sono quattordici i reclusi che hanno meditato sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo e i cui testi sono stati raccolti dal cappellano don Marco Pozza. Risuoneranno poi la voce di medici e infermieri del FAS, di un insegnante del carcere, di un magistrato di sorveglianza, della madre di un detenuto, di una famiglia vittima per un reato di omicidio, della figlia di un padre condannato all’ergastolo, di un catechista, di un frate, di un sacerdote assolto da una grave accusa e di un agente di Polizia Penitenziaria.

