Stasera in tv film – L’albero degli zoccoli: il film completo in bergamasco

Stasera in tv film – L’albero degli zoccoli: il film completo in...

L’albero degli zoccoli, film del 1978 diretto da Ermanno Olmi recitato in bergamasco, è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare: la trama, il trailer e gli attori del film

Il film L’albero degli zoccoli, in onda questa sera in tv su Rai 3 alle ore 21.00, è un film storico, una sorta di pellicola d’arte nata nel 1978 e diretta da Ermanno Olmi.

Il lungometraggio è stato infatti selezionato tra i 100 film italiani da salvare, ossia è nella lista delle “100 pellicole italiane che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978“, un progetto realizzato grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali.

Leggi anche –> Stasera in tv film – 90 Minuti in Paradiso: trama del film, oggi 10 aprile

L’albero degli zoccoli, trama del film

La vicenda ambientata tra l’autunno 1897 e l’estate 1898 in una cascina della Bassa Bergamasca vede come protagoniste quattro famiglie. I membri di questa grande famiglia allargata appaiono legati indissolubilmente fra loro e alla terra. Tutta la loro vita viene guardata con occhio disincantato e attento alle dinamiche di vita comune di quel tempo, resa ancor più realistica dal fatto che nessuno degli attori è un professionista, ma un vero lavoratore agricolo. Piccoli e grandi eventi che si scadenzano in un tempo che ritorna uguale tutti giorni e che in realtà non appare mai uguale a se stesso.

L’albero degli zoccoli, cast:

Luigi Ornaghi (Batistì)

Francesca Moriggi (Batistìna)

Omar Brignoli (Mènec)

Antonio Ferrari (Tunì)

Teresa Brescianini (vedova Runc)

Giuseppe Brignoli (nonno Anselmo)

Lorenzo Pedroni (nonno Finard)

Giuseppina Sangaletti (moglie del Finard)

Battista Trevaini (Finard)

Maria Grazia Caroli (Bettina)

Pasqualina Brolis (Teresina)

Massimo Fratus (Pierino)

Carlo Rota (Peppino)

Francesca Villa (Annetta)

Felice Cervi (Ustì)

Pierangelo Bertoli (Secondo)

Brunella Migliaccio (Olga)

Giacomo Cavalleri (Brena)

Lorenza Frigeni (moglie di Brena)

Lucia Pezzoli (Maddalena)

Franco Pilenga (Stefano)

Carmelo Silva (don Carlo)

Mario Brignoli (padrone)

Emilio Pedroni (fattore)

Vittorio Capelli (Frikì)

Francesca Bassurini (suor Maria)

Lina Ricci (donna del segno)

Guglielmo Badoni (padre dello sposo)

Laura Locatelli (madre dello sposo)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI