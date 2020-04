Stasera in tv The Departed – Il bene e il male: cast e trama

Stasera in tv The Departed – Il bene e il male: cast...

Da non perdere questa sera, giovedì 9 aprile, con l’appuntamento su ItaliaUno in prima sera con il film “The Departed – Il bene e il male”: la trama e il cast

Questa sera, giovedì 9 aprile, andrà in onda il film The Departed – Il bene e il male in prima serata su Italia Uno. A Boston c’è il criminale per eccellenza, Frank Costello, con le sue leggi ad hoc: la polizia decide di bloccarlo infiltrando il giovane poliziotto, Billy Costigan, all’interno dell’organizzazione criminale di Costello. Così sarà l’uomo-chiave per comunicare i piani alla centrale dove viene messo a capo della missione Colin Sullivan. Ma nessuno sa che quest’ultimo lavora per Costello svelando le informazioni della polizia ogni qualvolta ci sia una trappola per bloccarlo. La loro doppia vita diventerà stressante fino a quando si conoscerà la verità rivelando le loro identità.

LEGGI ANCHE –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 9 aprile prima e seconda serata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv The Departed – Il bene e il male: le curiosità

Nel film possiamo trovare Leonardo Di Caprio e Jack Nicholson: come svelato da Martin Scorsese la pistola puntata contro Di Caprio è vera e la reazione è stata colta in maniera live. All’inizio dovevano esserci Brad Pitt e Tom Cruise, ma poi la scelta è scambiata. Grazie a questa pellicola lo stesso Scorsese ha potuto trionfare con il primo Oscar per la regia.