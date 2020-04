Stasera in tv film | Gifted – Il dono del talento: cast, trama e trailer

Stasera in televisione il film Gifted – Il dono del talento, del 2017, racconta la storia di una bambina con un’intelligenza fuori dal comune, oggi 3 Aprile

Stasera in televisione il film Gifted – Il dono del talento, film del 2017 diretto dal regista Marc Webb, racconta la storia di una bambina orfana dall’intelligenza straordinaria e la battaglia legale per il suo affidamento fra lo zio, che la vorrebbe far crescere come qualunque altro bimbo della sua età, e la nonna che la spinge a sviluppare al massimo il suo potenziale.

La pellicola drammatica e commovente andrà in onda alle ore 21.25 su Rai 1.

Scopriamo insieme la trama e cast di questo splendido film.

Gifted – Il dono del talento, trama

Mary Adler, bambina di 7 anni, vive assieme allo zio Frank nei pressi di Tampa dopo la morte di sua madre, suicidatasi quando lei aveva solo qualche mese di vita. Nonostante le difficoltà, il genitore affidatario si accorge dell’intelligenza della piccola e la stimola come può attraverso il gioco e l’ironia.

Al primo giorno di scuola anche la maestra Bonnie Stevenson si rende conto subito delle immense capacità della bimba e si assicura che Mary ottenga una borsa di studio per una scuola privata, ritenuta più adatta a bambini prodigio come lei. Lo zio Frank, però, rifiuta l’offerta perché timoroso che tale scelta porterebbe la piccola a perdere la possibilità di vivere serenamente la sua infanzia.

Intelligenza e felicità

Anche la madre di Mary e sorella di Frank, Diane era stata prima di morire una taletuosa ricercatrice nel campo matematico, tanto da aver risolto quello che viene considerato uno dei Millennium problems, le Equazioni di Navier-Stokes.

La donna si era tolta la vita senza rivelare la soluzione del problema. Venuta a conoscenza del talento di Mary, la nonna materna Evelyn irrompe nelle vite di nipote e figlio cercando di ottenere la custodia della piccola. Si arriverà alla battaglia legale e mentre Frank combatterà per far crescere Mary come una bambina di sette anni, quale è, Evelyn cercherà di portarla sulla stessa geniale e infelice strada lasciata in sospeso da Diane.

Gifted, cast:

Chris Evans (Frank Adler)

Mckenna Grace (Mary Adler)

Lindsay Duncan (Evelyn Adler)

Jenny Slate (Bonnie Stevenson)

Octavia Spencer (Roberta Taylor)

Glenn Plummer (Avv. Greg Cullen)

John Finn (Aubrey Highsmith)

Elizabeth Marvel (Gloria Davis)

Jona Xiao (Lijuan)

Julie Ann Emery (Pat Golding)

Keir O’Donnell (Bradley Pollard)

John M. Jackson (Giudice Edward Nichols)

