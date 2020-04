Coronavirus: sospese anche le riprese di Un Posto Al Sole – VIDEO

Sospese a causa della pandemia di Coronavirus anche le riprese di Un Posto Al Sole: si tratta della prima volta in quasi 25 anni di soap.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio il Paese sotto tutti i punti di vista e attraversiamo uno scenario davvero inedito. Non solo l’economia e il sistema sanitario stanno pagando a caro prezzo questa pandemia.

Anche il mondo televisivo deve fare i conti con programmi sospesi. Palinsesti stravolti e trasmissioni senza ospiti in studio: questo quello a cui abbiamo assistito in queste settimane. Inoltre, ci sono i casi di fiction girate a metà.

Si tratta di un momento storico anche per la soap opera Un Posto Al Sole, ambientata a Napoli e che va in onda ininterrottamente dal 1996. Infatti, nella giornata di venerdì 3 aprile va in onda l’ultima puntata, poi la programmazione sarà sospesa. Nei giorni immediatamente precedenti al lockdown che il governo Conte ha imposto all’Italia, infatti, sono state girate le ultime puntate, quelle andate in onda in questi ultimi giorni. Non solo, stando all’attore Patrizio Rispo, nel cast della soap opera da sempre, al ritorno sul set “occorrerà riscrivere tutto”.