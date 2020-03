Conosciamo meglio la storia di Ludovico Einaudi: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata del pianista e compositore

Ludovico Einaudi nasce a Torino il 23 novembre 1955. Figlio dell’editore Giulio Einaudi e di Renata Aldrovandi, è nipote di Luigi Einaudi (1874-1961), presidente della Repubblica dal 1948 al 1955. Inizia ad appassionarsi alla musica avvicinandosi al jazz rock entrando a far parte del complesso torinese Venegoni & Co. Poi si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Azio Corghi: nel 1982 vince una borsa di studio per il Festival di Tanglewood nel Massachusetts.

Si esibisce sia in orchestra che in camera al Teatro alla Scala, al Maggio Musicale Fiorentino, al Festival di Tanglewood, al Lincoln Center di New York, nella Queen Elisabeth Hall, l’IRCAM di Parigi, la Saint Paul Chamber Orchestra, l’UCLA (Centre for Performing Arts), il Budapest Music Festival e altri. Inoltre, scrive per cinema e teatro come per esempio l’opera teatrale Time Out del 1988. Poi il suo stile cambia usandolo così per comporre colonne sonore di film della metà degli anni Novanta: le prime due pellicole sono Da qualche parte in città nel 1994 e Acquario nel 1996, vincendo così la Grolla d’oro per la migliore colonna sonora.

Il suo successo internazionale arriva con Le onde: il disco è un mix di ballate ispirato all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. Successivamente alcuni brani fanno parte della colonna sonora del film Aprile di Nanni Moretti. Tante le sue collaborazioni con il cinema, come Fuori dal mondo e Luce dei miei occhi, di Giuseppe Piccioni, Zivago, di Giacomo Campiotti, Sotto falso nome, di Roberto Andò e tanti altri ancora.

Ludovico Einaudi chi è: vita privata

Ludovico è stato sposato con Anna De Carlo, sorella dello scrittore Andrea: ha avuto due figli da questa relazione: Leonardo e Jessica. Nel 2010 la sua attuale compagna Paola Dallolio ha dato alla luce la figlia Lara.