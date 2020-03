Morto l’attore Mark Blum, il protagonista di serie Netflix era malato di Coronavirus. Aveva solo 69 anni.

Mark Blum, famoso per i suoi ruoli in Crocodile Dundee e nella serie Netflix You, è morto a causa del Coronavirus. A dare la triste notizia la compagnia teatrale di New York Playwrights Horizons. I colleghi e amici lo descrivono come “l’amico di una vita e un consumato artista”.

Il messaggio d’addio per Mark Blum

Ecco il messaggio originale d’addio:”With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you.”

“Con amore e cuori pesanti, Playwrights Horizons rende omaggio a Mark Blum, un caro amico di sempre e un consumato artista che è mancato questa settimana. Grazie Mark per tutto quello che hai portato al nostro teatro e al pubblico dei teatri di tutto il mondo. Ci mancherai tantissimo”.

Nel 1986 divenne famoso per il ruolo nel successo internazionale Mr. Crocodile Dundee. Poi recitò in molti film e in altrettante serie tv con ruoli importanti anche in recenti successi come Blacklist, You, Mozart in the jungle.